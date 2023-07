Antyekumenizm

Serce tego ludu stało się gnuśne, ich uszy dotknęła głuchota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił”. Natomiast „kto słucha nauki i ją rozumie, [ten] przynosi plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a trzeci trzydziestokrotny”, powiedział Jezus do Apostołów, a tym samym do nas. I podobnie jak oni, my również mamy kłopot z dosłuchaniem się głosu Jezusa w głosach świata i Kościoła. Choćby takich: „W Niebie mój dom, na ziemi Twój tron. / Dlatego chcę pamiętać, że do Ciebie wrócę znów. / Radość mój znak, ziemia mój szlak. / Zatańczyć chcę, bo chciałeś mnie najmocniej, jak się da! / Najpierw byłem w sercu Boga, stamtąd tutaj prosta droga. / Potem wrócę znów do Niego. Będzie super! Na całego!” – wyśpiewujemy w kościołach.

Mamy więc dwa światy, sąsiadujące ze sobą i skłócone. Niebo-sacrum i...