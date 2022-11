Ankieta dla czytelników. Informacje dotyczące RODO

Informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1C / LU 3-4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045152, NIP 676-005-69-14;

- Pani/Pana dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji promocji „Wypełnij ankietę i otrzymaj darmowy dostęp do strony TygodnikPowszechny.pl na 10 dni” (podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania promocji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

- podanie powyższych danych tj. adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania promocji;

- ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.