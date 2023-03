Minęło niedawno 20 lat od amerykańskiej inwazji na Irak, w mediach więc – jak zwykle przy takich okazjach – pojawiło się mnóstwo podsumowań: politycznych, historycznych, militarystycznych i innych. Nie zamierzam dodawać kolejnego elementu do tego zbioru, nie miałbym zresztą wiele więcej do powiedzenia niż to, co na różne sposoby w wielu miejscach powiedziano. A mianowicie, że ostatecznie z tego przedsięwzięcia z pewnością nie wynikło to, co miało wyniknąć, i że bilans minusów przewyższa bilans plusów. Odzwierciedlają to zresztą badania opinii publicznej. Wedle sondażu przeprowadzonego w 2019 r. przez Pew Research Center, ponad 60 proc. Amerykanek i Amerykanów uważa, że 20 marca 2003 r. George W. Bush popełnił fatalny błąd.

Czy jednak, gdyby zachował się inaczej, cieszyłby się dziś większą społeczną sympatią? Nie mam pojęcia, trajektorie, po których podążają sprawy naszego...