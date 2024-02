Na stronach Nuncjatury Apostolskiej i diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej pojawił się lakoniczny komunikat, że abp Andrzej Dzięga zrezygnował z urzędu, a papież Franciszek rezygnację przyjął. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby wobec Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego nie toczyły się dwa postępowania kanoniczne dotyczące oskarżeń o chronienie księży molestujących seksualnie nieletnich.

Przedwczesna rezygnacja — trzy lata przed osiągnięciem wieku biskupiego emerytalnego — rodzi zatem pytania o związek ustąpienia z urzędu z tamtymi postępowaniami. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy, że abp Dzięga do rezygnacji został zmuszony przez Watykan. On sam, w liście napisanym do księży swojej diecezji, twierdzi, że przyczyny są wyłącznie zdrowotne.

Szacunek do wiernych, a przede wszystkim do ludzi skrzywdzonych, wymaga, by ujawnić wyniki postępowania kanonicznego i wszystkie okoliczności rezygnacji. Brak transparentności w tej kwestii przyczynia się do większego cierpienia osób skrzywdzonych i utrudnia im poradzenie sobie z przeżytą traumą.

Niezależnie od tego, jaka jest prawda w przypadku abpa Dzięgi, trzeba jasno powiedzieć, że „wysyłanie” na emeryturę biskupów, którzy dopuścili się poważnych zaniedbań albo którzy wręcz chronili sprawców przestępstw, nie jest właściwym rozwiązaniem i narusza elementarne poczucie i zasady sprawiedliwości.

Nie chodzi tylko o to, że każdy biskup-emeryt ma zapewnione (jak na polskie warunki) luksusowe życie. Jeszcze ważniejsze jest to, że ten sposób działania nie sprzyja dochodzeniu do prawdy i jasnemu określeniu, kto jest krzywdzicielem a kto osobą skrzywdzoną. A to podstawa jakiegokolwiek procesu naprawy krzywdy.