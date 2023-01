Aborcja. Martwe prawo

MAŁGORZATA NOCUŃ: Zgwałconej przez wujka czternastolatce z niepełnosprawnością intelektualną dwa podlaskie szpitale odmówiły prawa do terminacji ciąży. Powołano się na klauzulę sumienia. Równocześnie nie wskazano placówki, która zabieg wykona. Prawo aborcyjne w Polsce nie działa?

KAMILA FERENC: Niestety. Ustawa aborcyjna daje kobiecie możliwość przerwania w publicznym szpitalu ciąży pochodzącej z czynu zabronionego, czyli m.in. gwałtu, ale to martwe prawo. Chyba że – jak w przypadku wspomnianej dziewczynki – do sprawy włączy się organizacja typu Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i udzieli pacjentce wsparcia prawnego. Obserwujemy jednak, że brak dostępu do aborcji uderza na masową skalę w zdrowie fizyczne i psychiczne Polek.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

PRAWDZIWE OFIARY GIER ABORCJĄ. Nowe prawo pozbawi kobiety odpowiedniej opieki. Na świat przyjdzie więcej chorych niemowląt, których wady można było zoperować w łonie matki. I więcej z nich umrze >>>>

Aż ciężko wyobrazić sobie cierpienie tej dziewczynki.

To brutalnie zgwałcone dziecko nie mogło liczyć na pomoc medyczną, empatię i wsparcie. Zamiast tego spotykało je upokorzenie. Zostało wyrzucone przez lekarzy za drzwi.

Czy nie uważa Pani, że klauzula sumienia – co podnosi wielu wybitnych specjalistów z Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników – powinna zostać usunięta z polskiego prawa?

Powinno się to stać jak najszybciej. Ten przepis to nic innego, jak systemowe usankcjonowanie o wiele słabszej pozycji pacjentki w stosunku do lekarza. Prawo powinno dać kobiecie gwarancję, że jej zdrowie i życie będzie dla lekarza priorytetem. Dzisiaj tak nie jest i są na to dowody, choćby śmierć Izabeli z Pszczyny. Należy także podkreślić, że w klauzuli sumienia najczęściej nie chodzi wcale o sumienie, ale o decyzję polityczną. Szpital po prostu nie chce mieć nic wspólnego z aborcją, bo to „kwestia kontrowersyjna”. Wśród ginekologów panuje przekonanie, że terminacja ciąży się nie opłaca, jest źle widziana przez władze. I dlatego na dalszy plan schodzą kwestie prawne oraz dobro pacjentek. W dyskusji o aborcji zapominamy, że lekarz nie jest od moralizowania, ale leczenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

ZAKAZ ABORCJI W USA. WOJTYŁA ZASIAŁ, AMERYKA ZBIERA >>>>

Zaostrzenie ustawy sprawiło, że dostępu do zabiegu odmawia się także pacjentkom, których zdrowie i życie jest zagrożone, oraz w ciąży pochodzącej z czynu zabronionego.

To efekt wynikający z restrykcyjnych przepisów aborcyjnych, kryminalizacji i stygmatyzacji tego zabiegu. Od dwóch lat musimy walczyć o przerywanie ciąż pozamacicznych, ­zagnieżdżonych w bliźnie po cesarskim cięciu, ­grożących krwotokiem czy ­pogarszających ­zdrowie psychiczne ­pacjentek. ­Standardy opieki ­ginekologiczno-położniczej drastycznie się obniżyły. W 2021 r. w publicznych szpitalach miały miejsce 32 zabiegi terminacji ciąży na ponad 9 mln ­kobiet w wieku reprodukcyjnym. Nie ­wykonano ani jednej terminacji z ­powodu czynu zabronionego ­(gwałtu lub ­kazirodztwa). W trzech ­województwach: lubuskim, ­podkarpackim i ­warmińsko-mazurskim przez cały rok nie przeprowadzono ani jednej aborcji. W kolejnych dziewię-ciu odbyło się mniej niż dziesięć zabiegów.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

JESTEM ZA ŻYCIEM, CZY PIS TEŻ? W rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji trzeba to powiedzieć jasno: wskutek ideologicznej wojny polityków PiS oraz działaczy pro-life nie uratowano wielu istnień >>>>

Niektóre kobiety uważają, że bycie w ciąży w Polsce zaczyna być aktem heroizmu.

Potwierdzają to sondaże opinii publicznej. W badaniu IPSOS przeprowadzonym dla OKO.press pod koniec grudnia 2021 r. aż 51 proc. ankietowanych w wieku 18-39 lat na pytanie „Dlaczego Pani/Pana zdaniem kobiety w Polsce nie chcą mieć dzieci?” odpowiedziało: „Bo zajście w ciążę wiąże się z ryzykiem”.

KAMILA FERENC jest aktywistką i prawniczką, pracuje w Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.