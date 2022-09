A ty jak gotujesz makaron? Felieton kulinarny Pawła Bravo

Trzysta milionów metrów sześciennych gazu dałoby się zaoszczędzić w najbliższym sezonie grzewczym, gdyby Włosi zmienili sposób gotowania makaronu. Nie myślcie sobie, że marnuję łamy naszej rubryczki na czcze ciekawostki. Makaron na równi z gazem to podstawowy surowiec energetyczny ludów zamieszkujących italskie ziemie, nadal nie do końca pozszywanych w jedno ciało etniczne i obywatelskie. Co się zaś tyczy skali ewentualnych oszczędności, to nie jest ona błaha, skoro rząd przewiduje, że całość postulowanych korekt mogłaby zredukować zużycie o ok. 5 miliardów metrów sześciennych.

Rząd zresztą na wylocie, obalony w geście tak absurdalnym – był bowiem sprawny, godził szerokie spektrum interesów i miał rzadki posłuch społeczny – że trudno to zrozumieć. Podobnie jak kampanię, w zasadzie zbędną, bo wynik jest z góry znany. Tym bardziej więc szukam w mediach mojej drugiej ojczyzny...