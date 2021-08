26 tysięcy na 87. urodziny!

Druga edycja zawodów trwała od 1 do 31 lipca. Wzięło w niej udział 146 osób, 93 z nich ukończyło rywalizację. Wspólnie pokonaliśmy 26 251,8 km, to - w przybliżeniu - jakby przebiec z Lizbony do Władywostoku i z powrotem. Niektórzy (zdobywcy pierwszych miejsc w swoich dyscyplinach) pokonali samotnie nawet ponad tysiąc kilometrów. Inni z zaangażowaniem i wysiłkiem dotarli do wymaganych 87. Jednych i drugich dużo to kosztowało. Ale zgodnie podkreślali, że zdecydowali się poświęcić swój czas, wysiłek i zmęczenie, ze względu na osobę Solenizanta - bardzo im bliską i szczególnie dla nich ważną.

W tym:

biegiem: 10506,43 km

chodząc: 4344,77 km

rowerem: 11400,6 km

Oto Zwycięzcy i Zwyciężczynie rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach:

Bieg

Paweł Szulwach z Gdańska - 1250,49 km Paweł Pyrzak z Warszawy - 561,09 km Adam Polko z Dąbrowy Górniczej - 434,59 km

Maria Ponikiewicz z Krakowa - 476,52 km Ewa Gęca z Krakowa - 470,65 km Magdalena Barańska z Warszawy - 338,71 km

Chód

Adrian Iwanowski z Warki - 547,14 km Krzysztof Karpiel z Getafe, Hiszpania - 212,86 km Krzysztof Gołębiowski ze Skoczowa - 136,36 km

Izabela Skorstad z Trondheim, Norwegia - 441,03 km Danuta Krupa-Żelazna z Przeworska - 361,98 km Eleonora Wesołowska z Ostrowca Świętokrzyskiego - 244,88 km

Rower

Jan Wesołowski z Ostrowca Świętokrzyskiego - 2387,88 km Paweł Adamus z Warszawy - 1442,2 km Krzysztof Zubik z Chrzanowa - 1083,11 km

Ewa Nowakowska z Krakowa - 1077,6,92 km Ewa Wolny z Bielska-Białej - 631,03 km Anita Matyskiel z Gdańska - 602,55 km

Nagrody otrzymają także - za ostatnie miejsce wśród zawodników, którzy pokonali 87 km:

Bieg

Paola Kołodziej z Krakowa - 87,01 km

Jacek Marek z Piekar Śl. - 87,1 km

Chód

Dorota Lutogniewska z Glliwic - 87,55 km,

Kazimierz Adamiak (London, Kanada) - 109,14 km

Rower

Małgorzata Kaźmierczak z Warszawy - 117,56 km

Lech Giemza z Lublina - 107,87 km

Nagrody pocieszenia z okazji urodzin ks. Adama (25 lipca):

Olga Kuras, Tomasz Lisiecki, Anna Maćkowska, Adam Marlewski, Agnieszka Krupa, Andrzej Dobrzeniewski

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom i dziękujemy za udział w rywalizacji!

Szczególne podziękowania dla p Marka Zielińskiego z firmy DATASPORT - współorganizatora zawodów.